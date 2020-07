Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. Foto: Patrick Pleul/dpa/Archivbild Patrick Pleul

Magdeburg (dpa/sa) - In Magdeburg hat die Polizei die Leiche eines Mannes in einer Wohnung entdeckt. Wie ein Polizeisprecher am Freitagmorgen bestätigte, wird wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts ermittelt. Ein 22 Jahre alter Mann sei dringend tatverdächtig. Er wurde vorläufig festgenommen.

Eine Zeugin hatte die Rettungskräfte am Donnerstagnachmittag alarmiert. Offenbar war es in der Wohnung zu einer lautstarken Auseinandersetzung gekommen, sagte der Polizeisprecher. Vor Ort habe dann nur der Tod des 57-Jährigen festgestellt werden können. Aufgrund der Verletzungen, die der Mann aufwies, sei die Kriminalpolizei informiert worden.

Diese habe durch Zeugenbefragungen einen 22 Jahre alten Tatverdächtigen ermitteln können. Er wurde am späten Abend im Magdeburger Stadtteil Neu Olvenstedt vorläufig festgenommen. Der Mann habe sich bisher nicht geäußert, sagte der Sprecher.

Die "Magdeburger Volksstimme" hatte zuvor über den Fall berichtet.

