Haldensleben (dpa/sa) - In einem Versandzentrum in Haldensleben (Landkreises Börde) ist am Dienstagabend ein toter Mann entdeckt worden. Die Polizei ermittle zur Todesursache, sagte ein Sprecher des Lagezentrums Sachsen-Anhalt. Zunächst war unklar, wie der Fahrer des Paketdienstes ums Leben gekommen war. Hinweise auf Fremdeinwirkung gab es ersten Erkenntnissen nach nicht. Zuvor hatte die "Volksstimme" darüber berichtet.