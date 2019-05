Schönebeck (dpa/sa) - Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 14 im Salzlandkreis ist ein Mann tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr am Mittwochmittag ein Transporter zwischen Schönebeck und Calbe in ein Stauende. Dabei sei der Wagen gegen einen Sattelzug geprallt und habe diesen auf einen davor stehenden Lastwagen geschoben. Der Transporterfahrer wurde bei dem Unfall in seiner Fahrerkabine eingeklemmt. Retter der Feuerwehr konnten den Mann nur noch tot bergen. Details zur Identität des Unfalltoten waren zunächst nicht bekannt. Die A14 musste für die Rettungsarbeiten zwischenzeitlich in Richtung Dresden gesperrt werden.