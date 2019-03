Halle (dpa/sa) - Ein Trio soll in Halle in eine Wohnung eingebrochen sein und dort zwei Bekannte bedroht haben. Die Eindringlinge forderten nach ersten Erkenntnissen in der Nacht zu Sonntag Geld und drohten mit Gewalt, wie die Polizei mitteilte. Die drangsalierten Bewohner, eine 23-Jährige sowie ein 32-Jähriger, riefen einen Freund um Hilfe. Als er auftauchte, flüchtete das Trio. Die ebenfalls alarmierte Polizei konnte die Verdächtigen jedoch wenig später in der Stadt aufgreifen. Gegen die 34 Jahre alte Frau sowie die beiden 30 und 35 Jahre alten Männer werde strafrechtlich ermittelt. Warum sie Geld forderten und die weiteren Hintergründe waren zunächst unklar.