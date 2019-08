Halle (dpa/sa) - Wegen des trockenen Spätsommers 2018 hat sich die Anbaufläche von Winterraps in Sachsen-Anhalt in diesem Jahr mehr als halbiert. Während die Nutzpflanze vergangenes Jahr noch auf knapp 160 000 Hektar angebaut wurde, waren es 2019 lediglich rund 73 000, wie das Statistische Landesamt am Freitag auf Grundlage von vorläufigen Ergebnissen mitteilte. Winterraps ist nun nicht mehr die zweithäufigste Anbaukultur des Landes. An der Spitze stehen demnach Winterweizen (rund 333 600 Hektar), gefolgt von Silo- beziehungsweise Grünmais (gut 150 000).

