Genthin (dpa/sa) - Die Spargelsaison ist in Sachsen-Anhalt aus Sicht der Landwirte durchwachsen gewesen. "Die Erntemengen waren eher durchschnittlich", sagte der Sprecher des Verbands der Ostdeutschen Spargel- und Beerenobstanbauer, Henning Hoffheinz, in Genthin. Genaue Zahlen konnten noch nicht genannt werden. Am Mittwoch, dem Johannistag, geht die Spargelsaison offiziell zu Ende. Die Gründe für die mäßige Saison: In diesem Jahr machten das Coronavirus und die Trockenmonate März und April den Landwirten einen Strich durch die Rechnung. Dennoch gab es auch eine positive Nachricht: Die Qualität der Stangen war aus Sicht der Landwirte gut.