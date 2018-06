Leipzig (dpa) - In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen wird es wieder kühler und trockener. Am Freitag ziehen die Gewitter noch durch Sachsen und Sachsen-Anhalt, wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig am Freitagmorgen mitteilte. Im Osten Thüringens gibt es anfangs noch vereinzelt Schauer, später wird es aber auch dort trocken. Während in Ostsachsen die Temperaturen auf bis zu 30 Grad klettern, bleibt es im restlichen Sachsen und in Sachsen-Anhalt bei höchstens 25 Grad - in Thüringen sogar nur zwischen 20 und 23 Grad.

Am Samstag kann es in der Lausitz noch zu einzelnen Gewittern kommen. Insgesamt ist es aber laut den Meteorologen in allen Bundesländern trocken und wechselhaft bewölkt und sonnig. Am Sonntag kommen dann wieder einzelne Schauer auf Sachsen und Sachsen-Anhalt zu. In Thüringen bleibt es trocken. Die Höchsttemperaturen von 20 bis 23 Grad ziehen sich durch das gesamte Wochenende.

In der kommenden Woche ist es dann wieder wechselnd bewölkt und sonnig. Hin und wieder gibt es einzelne Schauer, bei Höchsttemperaturen von 25 Grad.