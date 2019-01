Magdeburg (dpa/sa) - Die Zahl der berufstätigen Mediziner ist in Sachsen-Anhalt weiter gestiegen. Zum Ende vergangenen Jahres praktizierten landesweit 9436 Frauen und Männer, wie die Ärztekammer in Magdeburg mitteilte. 2017 hatte es noch knapp 9300 berufstätige Ärzte gegeben, 2016 weniger als 9200. Beim Ärztemangel zeichne sich dennoch keine Entspannung ab, sagte der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung, Burkhard John. Es gebe einen Trend zur Teilzeitarbeit und mehr Ärzte wollten im Angestelltenverhältnis tätig sein, erklärte er. Laut Ärztekammer arbeiteten 2018 mehr als 1200 Ärzte in Teilzeit, 2015 seien es erst 930 gewesen.

