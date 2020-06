Magdeburg (dpa/sa) - Magdeburgs Oberbürgermeister Lutz Trümper (SPD) weist Kritik an seiner Krisenkommunikation bei den Quarantäneanordnungen in der Neuen Neustadt zurück. "Wenn wir irgendeine Botschaft haben, die ankommen soll, die kommt auch hundertprozentig an", sagte Trümper am Dienstag in Magdeburg. In einer Krisensituation werde immer kritisiert, dass schlecht kommuniziert worden sei.

Seit Samstag stehen 523 Menschen im Magdeburger Stadtteil Neue Neustadt unter Quarantäne, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Davon seien 82 mit dem Virus infiziert, teilte Trümper am Dienstag mit. Es gebe eine hohe Dunkelziffer. Am Dienstag startete die Lebensmittelversorgung der Bewohnerinnen und Bewohner durch die Johanniter. Mit insgesamt vier Lieferungen in den kommenden zwölf Tagen sollen die Menschen mit den nötigsten Lebensmitteln versorgt werden. Ob die Stadt für alle Lebensmittelpakete die Kosten übernehme, ist nach Angaben von Trümper noch offen.