Magdeburg (dpa/sa) - Sachsen-Anhalts Bildungsminister Marco Tullner hat gefordert, sich inhaltlich mit den Positionen der "Fridays for Future"-Bewegung auseinanderzusetzen. Die Demonstrationen für mehr Klimaschutz griffen ein relevantes Thema auf, das man ernstnehmen und aufgreifen müsse, sagte der CDU-Politiker am Freitag im Magdeburger Landtag. Von der Schulpflicht könne man aber deshalb nicht abrücken. Solche Diskussionen müssten außerhalb der Schulzeit stattfinden.

Laut Bildungsministerium gibt es Überlegungen für einen Jugendklimagipfel. Dabei könnten konkrete Projekte an den Schulen und ihrem Umfeld für mehr Klimaschutz angestoßen werden. An vielen Schulen existierten bereits hervorragende Initiativen. Das Ministerium verwies auf das Beispiel einer Berufsschule in Salzwedel, die jedes Jahr eine "Woche der Nachhaltigkeit" veranstalte. An der Schule würden auch Bienenvölker gehalten und der anfallende Honig selbst verarbeitet.

Seit Wochen demonstrieren auch in Sachsen-Anhalt Schüler freitags während der Unterrichtszeit für mehr Klimaschutz. Die Proteste haben inzwischen weltweit große Aufmerksamkeit erregt.