Von Lotto-Fördermitteln profitieren zahlreiche Sportvereine, die Kultur und soziale Projekte. Ging in der Vergangenheit alles mit rechten Dingen zu? Landtagsabgeordnete schauen genau hin.

Magdeburg (dpa/sa) - Der parlamentarische Untersuchungsausschuss zur Vergabe von Fördermitteln und Jobs bei Lotto Sachsen-Anhalt kommt am Freitag (08.00 Uhr) zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. "Wichtig ist, dass wir schnell und gründlich prüfen", sagte der Ausschussvorsitzende Andreas Steppuhn. Insgesamt bleibe wenig Zeit, der Ausschuss muss seine Arbeit bis Ende der Legislaturperiode 2021 abgeschlossen haben. Steppuhn betonte: "Es darf auch nicht Lotto schlecht geredet werden. Es soll nur an den Pranger gestellt werden, was auch an den Pranger gehört."

Die AfD und ein fraktionsloser Abgeordneter hatten die Einsetzung des U-Ausschusses beantragt. Es handelt sich um ein Minderheitenrecht. Der Ausschuss soll prüfen, ob Lotto-Fördermittel korrekt vergeben worden sind. Zudem geht es um die Vergabe von Jobs bei Lotto-Toto und die Bezahlung. Die Abgeordneten wollen den Zeitraum vom 1. Januar 2012 bis 31. Januar 2018 betrachten.

Für die AfD wird unter anderen Jan Wenzel Schmidt im U-Ausschuss sitzen. Er hatte sich zuletzt zusätzlich zu seiner Abgeordneten-Tätigkeit als Lotto-Bezirksleiter beworben. Den Job hatte er aber nicht bekommen. Er recherchiert eigenen Angaben zufolge schon längere Zeit zu angeblichen Ungereimtheiten bei Lotto. Schmidt war auch Mitglied im Lotto-Beirat.

Ausschussvorsitzender Andreas Steppuhn betonte: "Mir liegt daran, den Ausschuss als Vorsitzender neutral und sachlich zu leiten." Und: "Ich werde darauf achten, dass die AfD das nicht als Spielball nutzt, um Fake News zu verbreiten."

Der Ausschuss werde auch die Staatsanwaltschaft und den Landesrechnungshof zu ihren Erkenntnissen befragen. Lotto-Toto selbst hatte die Rechnungsprüfer um eine Prüfung gebeten. Die Staatsanwaltschaft ist laut einem Sprecher noch mit der Prüfung einer im Juli eingegangenen Strafanzeige befasst. Aus Sicht von Lotto-Chefin Maren Sieb werden die Fördermitteln nach einem sehr transparenten Verfahren mit vielen Beteiligten vergeben.

Lotto-Toto vergibt nach eigenen Angaben jährlich mehr als sechs Millionen Euro Fördermittel an etwa 400 Vereine unter anderem im Sport, im sozialen und im kulturellen Bereich.

