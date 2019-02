Dessau-Roßlau (dpa/sa) - Ein vermummter Täter hat in Dessau-Roßlau eine Spielhalle überfallen und mehrere hundert Euro Bargeld erbeutet. Am späten Montagabend bedrohte er eine 25 Jahre alte Angestellte und forderte Geld, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag in der Stadt mitteilten. Der Täter soll der Frau ins Gesicht geschlagen haben. Sie wurde leicht verletzt und erlitt einen Schock. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.