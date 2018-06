Dessau-Roßlau (dpa/sa) - In einer Grundschule in Dessau-Roßlau hat eine Übungshandgranate für Aufregung gesorgt. Sie war am Freitagmittag vor einer Schultreppe gefunden worden, wie eine Polizeisprecherin in Dessau-Roßlau sagte. Der Schulleiter brachte sofort alle 250 Schüler sowie Lehrpersonal in Sicherheit. Der herbeigerufene Kampfmittelbeseitigungsdienst identifizierte den gefundenen Gegenstand als Übungshandgranate, die nicht scharf ist. Die Polizei vermutet, dass das Teil bei Schachtarbeiten im Bereich der Schule gefunden worden war. Wer es ausgerechnet vor die Treppe legte, war zunächst ebenso unklar wie die Herkunft.