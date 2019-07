Halle (dpa/sa) - Viele Unternehmen im Süden Sachsen-Anhalts blicken einer Umfrage zufolge pessimistisch in die Zukunft. So sei derzeit etwa unklar, welche Auswirkungen der Brexit in Großbritannien und der Handelskonflikts zwischen den USA und China auf die Geschäfte der regionale Wirtschaft haben werden, hieß es in dem am Mittwoch vorgestellten Konjunkturbericht der Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau (IHK) für das zweite Quartal.

Grund zur Panik bestehe aber nicht. "Die derzeitige Lage der Firmen ist grundsolide", sagte IHK-Hauptgeschäftsführer Thomas Brockmeier. Die Kapazitäten der Firmen seien auch angesichts des bisherigen langen konjunkturellen Aufschwungs nahezu ausgeschöpft.

Die IHK Halle-Dessau vertritt rund 56 000 Firmen. Rund 600 Unternehmen haben sich an der Konjunkturumfrage beteiligt. Die IHK Magdeburg stellt ihren Bericht Ende Juli vor.

