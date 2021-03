Bad Lauchstädt (dpa/sa) - Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Dienstag in Bad Lauchstädt (Saalekreis) zwei Geldautomaten gesprengt und Bargeld in noch unbekannter Höhe erbeutet. Zeugen seien durch die Explosionen aufmerksam geworden und hätten mehrere dunkel gekleidete Täter gesehen, die mit einem Auto in Richtung der Autobahn 38 geflohen seien, teilte die Polizei mit. Zu weiteren Einzelheiten und zur möglichen Höhe des Sachschadens äußerte sie sich nicht.

