Magdeburg (dpa/sa) - Unbekannte haben in Magdeburg zwei Geldautomaten in einer Sparkassenfiliale aufgesprengt. In der Nacht zum Freitag hatten Zeugen laute Knallgeräusche und eine starke Rauchentwicklung gemeldet, wie die Polizei in Magdeburg mitteilte. Im Automatenraum der Sparkasse hatten die Täter vermutlich ein Gasgemisch in die Automaten eingeleitet und diese so gesprengt. Ersten Erkenntnissen zufolge erbeuteten sie mehrere zehntausend Euro.

Zeugen haben den Angaben zufolge am Tatort drei dunkel gekleidete Personen in einem Auto gesehen. Die Täter flüchteten wahrscheinlich Richtung Barleben. In einem Gewerbegebiet brachen die Unbekannten eine Garage auf und ließen dort mehrere aufgebrochene Geldkassetten zurück.