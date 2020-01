Magdeburg (dpa/sa) - Unbekannte haben bei einem Einbruch in eine Magdeburger Firma in der Nacht zu Freitag einen Tresor gestohlen, in dem sich neben Wertgegenständen auch Waffen und Munition befanden. Wenig später sei im Landkreis Harz ein Geldschrank gefunden worden, bei dem es sich ersten Erkenntnissen zufolge vermutlich um das Diebesgut handele, teilte die Polizei in Magdeburg mit. Bis auf die Munition sei dessen Inhalt verschwunden.

Die Auswertung der Spuren am Tatort und am Fundort des Tresors dauerten ebenso wie die weiteren Ermittlungen zunächst an. Die Polizei sucht außerdem mögliche Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Tatgeschehen geben können.