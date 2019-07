Magdeburg (dpa/sa) - Schwere Verletzungen hat ein Lkw-Fahrer am Dienstag bei einem Unfall auf der Autobahn 2 in Richtung Hannover erlitten. Der 39 Jahre alte Mann fuhr an einer Baustelle zwischen den Anschlussstellen Burg-Zentrum und Lostau am Ende eines Staus auf einen vor ihm haltenden Lastwagen der Bundeswehr auf, wie die Polizei mitteilte. Die Wucht des Aufpralls war demnach so stark, dass der Militärlaster auf zwei weitere Lkw aufgeschoben wurde. Der Unfallfahrer wurde bei dem Unglück in seiner Kabine eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Zwei Soldaten in dem Bundeswehrfahrzeug wurden leicht verletzt. Im Zuge der Aufräum- und Bergungsarbeiten musste die A2 in Richtung Hannover gesperrt werden.