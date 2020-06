Magdeburg (dpa/sa) - Ein Auffahrunfall mit zwei Lastwagen hat am Dienstagmorgen bei Hohenwarthe auf der Autobahn 2 in Richtung Hannover für Stau und Behinderungen gesorgt. Der Polizei zufolge ereignete sich der Unfall, weil der 54-jährige Fahrer eines Sattelzugs aufgrund eines Staus bremsen musste. Der nachfolgende Lastwagenfahrer bemerkte dies wohl zu spät, fuhr auf und wurde leicht verletzt. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Der andere Fahrer blieb demnach unverletzt. Es entstand ein Schaden von rund 80 000 Euro. Die Autobahn war am späten Morgen noch gesperrt, die Bergungsmaßnahmen dauerten an.