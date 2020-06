Magdeburg (dpa/sa) - Eine 37 Jahre alte Autofahrerin ist bei einem Unfall in Magdeburg schwer verletzt worden. Ein 23 Jahre alter Autofahrer sei an der Abfahrt Magdeburg-Zentrum der B71 am Freitagnachmittag links abgebogen und habe den Unfall damit verursacht, teilte die Polizei am Samstag mit. Der Mann hatte demnach zwar grün gehabt, habe aber übersehen, dass er nur nach rechts hätte abbiegen dürfen. Die 37-Jährige konnte nicht mehr bremsen, so dass ihr Auto mit dem des 23-Jährigen zusammenstieß. Rettungskräfte brachten die Frau in ein Krankenhaus. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.