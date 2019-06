Magdeburg (dpa/sa) - Die Universität Magdeburg will angehende Mediziner künftig früher für die Tätigkeit als Hausarzt begeistern und richtet dafür eine spezielle Klasse ein. Mit etwa 15 bis 20 Studierenden solle sie zum Wintersemester 2019/20 eingerichtet werden, sagte der Dekan der Medizinischen Fakultät der Universität Magdeburg, Hermann-Josef Rothkötter, der Deutschen Presse-Agentur. "Das Ziel ist, dass wir als Fakultät und Universitätsklinik gemeinsam versuchen, Interesse zu wecken für eine Tätigkeit in der Region oder auch in der Niederlassung als Allgemeinmediziner, internistischer Hausarzt, letztlich als Hausarzt."

Die Medizinstudierenden in der Hausarztklasse widmen sich von Anfang an stärker der Allgemeinmedizin, von bestimmten Wahlangeboten bis zur Berufsfelderkundung und Besuchen auf dem Land. Zudem stünden den Studierenden Mentoren zur Seite. Die Universität Halle macht schon seit vielen Jahren gute Erfahrungen mit einer speziellen Klasse Allgemeinmedizin. Hintergrund ist der Mangel an Hausärzten insbesondere auf dem Land.

