Dresden (dpa/sn) - Die Dresdner Universitätsklinik informiert Patienten künftig per SMS über negative Corona-Tests. Der neue Service sei schnell und direkt, teilte die Klinik am Mittwoch mit. Patienten müssten nur ihre Handynummer hinterlassen und der SMS-Kommunikation zustimmen. Nicht nur das Corona-Testcenter werde die neue Möglichkeit nutzen. Auch andere Ambulanzen wollen ihre Patienten so zum Beispiel über sich verschiebende Termine informieren. Das verringere das Infektionsrisiko, weil die Menschen nicht lange in vollen Wartezimmern sitzen müssten, sondern die Zeit für Wege außerhalb der Klinik nutzen könnten. Das SMS-System sei binnen weniger Tage eingerichtet worden.