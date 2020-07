Magdeburg (dpa/sa) - Am Magdeburger Landgericht wird heute das Urteil im Prozess gegen einen Mann erwartet, der eine Schlüsselrolle in der Magdeburger Drogenszene gespielt haben soll. Der 36-Jährige ist wegen Drogenhandels, Verstößen gegen das Waffengesetz und Körperverletzung angeklagt. Er soll über Kontakte zum Miri-Clan in Bremen sowie zum Abou-Chaker-Clan in Berlin verfügen. Die Polizei hatte den Mann im vergangenen Sommer festgenommen und Drogen mit einem Marktwert von 150 000 Euro sowie Waffen gefunden.

Die Hauptverhandlung gegen den Angeklagten fand mit erhöhten Sicherheitsmaßnahmen statt. Das Gericht war an den 25 Verhandlungstagen von Polizei umstellt, im Gerichtssaal ein Großaufgebot an Justizbeamten zugegen. Bei einem Transport des Angeklagten zum Gericht hatte sich im Dezember 2019 ein Auto in die Kolonne der Begleitfahrzeuge der Polizei gedrängt. Laut Landeskriminalamt hatte es sich zum Teil um Personen aus dem Umfeld des Bremer Miri-Clans gehandelt.

Die Staatsanwalt sieht alle Vorwürfe im Zusammenhang mit Drogenhandel zwischen 2015 und 2019 als bestätigt an und plädierte auf eine Freiheitsstrafe von elf Jahren und drei Monaten. Die Verteidigung verlangte Freispruch. Der Mann ist nach eigenen Aussagen an einem unbestimmten Tag des Jahres 1984 in einem libanesischen Bunker geboren worden und staatenlos.

Pressemitteilung Landgericht Magdeburg