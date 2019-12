Magdeburg (dpa/sa) - Sachsen-Anhalts kommunale und genossenschaftliche Wohnungsunternehmen fordern ein neues Städtebauprogramm, um den Herausforderungen der kommenden zehn Jahre gerecht zu werden. Durch den demografischen Wandel würde die Leerstandsquote im Land wieder steigen, die Anforderungen an das Wohnen veränderten sich, erklärten die Verbände der Wohnungswirtschaft und Wohnungsgenossenschaften am Donnerstag in Magdeburg. Am stärksten betroffen sei der ländliche Raum. Schon jetzt sei dort der Leerstand mit 13 Prozent doppelt so hoch wie in den Großstädten.

Insgesamt stünden von den rund 330 000 Wohnungen, die die Mitglieder des Verbandes der Wohnungsgenossenschaften und des Verbandes der Wohnungswirtschaft verwalten und bewirtschaften 32 000 leer. Die durchschnittliche Kaltmiete in Sachsen-Anhalt sei mit fünf Euro je Quadratmeter bundesweit am günstigsten und weise kaum Spielraum nach oben auf. Beide Entwicklungen führten dazu, dass notwendige Mittel für Investitionen knapp werden. In diesem Jahr haben die rund 200 Mitgliedsunternehmen beider Verbände etwa 500 Millionen Euro in den Bestand investiert.