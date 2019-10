Wallhausen (dpa/sa) - In Wallhausen (Landkreis Mansfeld-Südharz) hat ein 34-Jähriger ein Paket in einer Apotheke deponiert und ist dann geflüchtet. Die Mitarbeiter der Apotheke wählten den Notruf, wie die Polizei in Halle am Donnerstagmorgen mitteilte. Spezialisten der Polizei untersuchten das Paket am Mittwochnachmittag. Darin befand sich den Angaben zufolge eine Spielzeugwaffe. Beamte konnten den 34-Jährigen, der das Paket abgelegt haben soll, aufgreifen. Auf Grund seines Verhaltens brachten sie ihn in eine Psychiatrie.