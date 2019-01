Dolle (dpa/sa) - Bei einer Verfolgungsfahrt nördlich von Magdeburg sind der flüchtende Autofahrer und das Polizeiauto in der Leitplanke gelandet. Die Beamten hatten den Magdeburger am Sonntagabend auf der B189 zwischen Dolle und Colbitz anhalten und kontrollieren wollen, teilte die Polizei am Montag in Stendal mit. Der 30-Jährige aber gab Gas und fuhr auf das kurze A14-Stück Richtung Magdeburg auf. Dort kam er von der Fahrbahn ab.

Die Beamten, die zwischenzeitlich den Sichtkontakt verloren hatten, folgten dem Fahrzeug des 30-Jährigen und landeten an derselben Stelle aufgrund der Witterungsbedingungen in der Leitplanke. Die Polizisten und auch der 30-Jährige blieben unverletzt.

Der Grund für die Flucht des 30-Jährigen erschloss sich den Beamten wenig später: Der Mann stand unter Drogen und hatte auch welche dabei. Zudem besitzt er keine Fahrerlaubnis.