Dessau-Roßlau (dpa/sa) - Wegen der Vergewaltigung einer Neunjährigen in Roßlau ist ein 27-Jähriger zu fünf Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden. Das Landgericht Dessau-Roßlau sprach den Angeklagten am Dienstag des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern, der schweren Vergewaltigung und vorsätzlicher Körperverletzung für schuldig. Der Anklagevorwurf habe sich im Wesentlichen bestätigt, sagte die Vorsitzende Richterin Siegrun Baumgarten in der Urteilsbegründung.

Der aus Niger stammende Angeklagte hatte gestanden, die Neunjährige am 9. Juni von einer Bank aus beobachtet zu haben, wie sie mit einem Teddy zum Spielen auf die Elbwiesen gehen wollte, er sei ihr gefolgt und habe sie dort vergewaltigt.

