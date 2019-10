Magdeburg (dpa/sa) - Das Thema Parkgebühren hat im Landtag für eine rege Debatte gesorgt. Verkehrsminister Thomas Webel (CDU) sagte am Donnerstag, er sehe keinen Bedarf, die bislang vorgegebene Obergrenze von 50 Cent je angefangener halber Stunde zu verändern. Die Verordnung stamme aus dem Jahr 1992, an ihr werde festgehalten. Auch Menschen mit wenig Geld sollten sich das Parken in Halle und Magdeburg leisten können, sagte Webel.

Er antwortete auf eine Frage der Grünen-Landtagsfraktionschefin Cornelia Lüddemann. Sie geht davon aus, von höheren Parkgebühren könne ein Anreiz ausgehen, verstärkt den Öffentlichen Personennahverkehr zu nutzen.

Mehrere Abgeordnete von Linke, SPD und Grünen fragten auf Webels ablehnende Antwort, ob er den Kommunen nicht zutraue, verantwortlich mit dem Thema umzugehen. Webel sagte, er habe sehr wohl Vertrauen in die kommunale Selbstverwaltung.

Der Linke-Abgeordnete Guido Henke gab zu bedenken, Jahr für Jahr werde der ÖPNV teurer, die Parkgebühren blieben auf dem gleichen Stand. Der Grünen-Abgeordnete Sebastian Striegel fragte Webel, warum die Parkgebühren gedeckelt würden, die Preise für die ÖPNV-Tickets aber nicht. Webel entgegnete, die Subventionen des Landes für den ÖPNV seien quasi Mittel, die die Preise deckelten.

Tagesordnung der Landtagssitzung

Zeitplan der Landtagssitzung