Magdeburg (dpa/sa) - In Sachsen-Anhalt soll es ein Azubi-Ticket geben - die Konditionen sind aber noch ungeklärt. "Es geht nicht um die Frage, ob und wie wir ein Azubi-Ticket einführen, sondern darum, ab wann und wer es bezahlt", erklärte Verkehrsminister Thomas Webel (CDU) am Montag in Magdeburg. Nötig seien entsprechend einer Kalkulation etwa 10 bis 13 Millionen Euro pro Jahr. Voraussetzung sei, dass das Ticket von fünf bis maximal zehn Prozent der Auszubildenden im Land genutzt wird. Wenn mehr junge Leute vom Angebot Gebrauch machten, werde es teurer. Das Geld könne nicht aus dem Haushalt des Verkehrsressorts kommen, hieß es weiter.

Der Vorschlag seines Ministeriums sehe vor, dass das Ticket für alle Fahrten der Azubis gilt und nicht nur für die Berufsschulwege. Die Azubis sollen einen Eigenanteil von 65 Euro leisten. Die Gesamtkosten würden bei rund 180 Euro liegen, die Differenz sollen das Ministerium für Arbeit und das Ministerium für Bildung ausgleichen. Laut Verkehrsministerium könnte das Azubi-Ticket zum Jahresbeginn 2020 eingeführt werden, sofern alle Voraussetzungen erfüllt sind.

