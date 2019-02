Wippra (dpa/sa) - Die Feuerwehr hat in Wippra (Mansfeld-Südharz) am Montag ein Mehrfamilienhaus evakuiert, nachdem ein Bewohner den Geruch einer brennbaren Flüssigkeit wahrgenommen hatte. 15 Personen mussten das Haus für einige Zeit verlassen, wie die Polizei mitteilte. Es werde wegen versuchter schwerer Brandstiftung ermittelt, da es Hinweise darauf gebe, dass die Flüssigkeit - möglicherweise Benzin - entzündet werden sollte. Die Inhaberin der Wohnung, eine 53 Jahre alte Frau, wurde am Abend noch gesucht. Dabei waren auch ein Fährtenhund und ein Polizeihubschrauber im Einsatz.