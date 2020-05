Halle (dpa/sa) - In Halle ist am Mittwochnachmittag wegen einer Bombendrohung ein Verwaltungsgebäude geräumt worden. Die Drohung sei per E-Mail eingegangen, sagte eine Sprecherin der Polizei. In dem Gebäude, in dem sich die Ausländerbehörde und das Ordnungsamt befinden, wurde nach Angaben von Stadt und Polizei aber nichts Verdächtiges gefunden.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen versuchter räuberischer Erpressung und Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung einer Straftat aufgenommen. Hinweise auf Verdächtige gab es demnach zunächst nicht. In der Mail habe gestanden, dass nichts passieren würde, falls an einen bestimmten Empfänger Geld in der Währung Bitcoin überwiesen würde, sagte die Polizeisprecherin.