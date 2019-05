Magdeburg (dpa/sa) - Die Auswertung der Europa- und Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt verlangt nicht nur den Wahlhelfern im ganzen Land alles ab: Auch die Server des Statistischen Landesamts wurden am Sonntagabend auf eine heftige Belastungsprobe gestellt - und bestanden sie nicht immer. Die Verbindung zur Seite mit den Zwischenständen der Wahlergebnisse brach immer wieder zusammen oder war gar nicht erst erreichbar. Darauf wies das Statistische Landesamt am Abend auch selbst hin. "Aufgrund des großen Interesses kann es zu längeren Ladezeiten der Seiten kommen", schrieb die Behörde beim Kurznachrichtendienst Twitter. Rund eine Stunde nach Schließung der Wahllokale ergänzte ein Sprecher: Die Probleme sollten behoben sein.

