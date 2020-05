Magdeburg (dpa/sa) - Vier Kinder und zwei Erwachsene sind bei einem Brand in einem Magdeburger Wohnhaus verletzt worden. Erste Erkenntnisse deuten auf einen Unfall hin, teilte die Polizei am Freitag mit. Das Feuer war am im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Sudenburg ausgebrochen. Eine neunköpfige Familie brachte sich demnach selbst aus der Wohnung und der darüber liegenden Einheit in Sicherheit.

Die vier Kinder im Alter von einem bis zwölf Jahren und zwei Erwachsene kamen mit Rauchvergiftungen ins Krankenhaus. Sie wurden mittlerweile wieder entlassen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Schaden wird auf 40 000 Euro geschätzt. Während der Löscharbeiten war die anliegende Straße komplett gesperrt.