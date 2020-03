Magdeburg (dpa/sa) - Am Landgericht Magdeburg müssen sich von heute an vier Männer verantworten, die eine Shisha-Bar in Magdeburg überfallen haben sollen. Sie sollen in zwei Nächten im August 2019 teilweise mit anderen Personen in den Räumen randaliert und auf Anwesende eingeschlagen haben. Die Staatsanwaltschaft geht in ihrer Anklage davon aus, dass die Taten im Zusammenhang mit Schutzgelderpressung stehen.

Das Gericht sah das in seinem Eröffnungsbeschluss anders. Nach der bisherigen Aktenlage gebe es keine ausreichenden Anhaltspunkte für eine räuberische Erpressung von Schutzgeld, wie ein Gerichtssprecher mitteilte. Das Gericht sehe hingegen einen hinreichenden Tatverdacht für Straftaten der gefährlichen Körperverletzung und der Sachbeschädigung. Drei der vier Angeklagten, die zur Tatzeit 20 bis 23 Jahre alt waren, befinden sich den Angaben zufolge seit Ende August 2019 in Untersuchungshaft. Zunächst sind Verhandlungstage bis in den Mai angesetzt.