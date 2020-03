Magdeburg (dpa/sa) - Vier Menschen sind in Magdeburg bei einem Unfall mit einem Notarztauto verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war das Fahrzeug an einer Kreuzung mit dem Auto eines 67-Jährigen zusammengeprallt. Dabei wurden die beiden Fahrer und die Beifahrer verletzt. Sie wurden ambulant in Krankenhäusern behandelt. Warum die zwei Autos am Samstag zusammenstießen, ist laut Polizei noch unklar. Wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten am Unfallort musste die Kreuzung für rund eine Stunde gesperrt werden.

Pressemitteilung Polizeirevier Magdeburg