Magdeburg (dpa) - Jazz, Klassik, Kabarett: Beim länderübergreifenden "Grenzgänger"-Festival werden Kirchen und Pfarrhäuser von Donnerstag an zu Orten vielfältiger Kultur. Bis 31. Oktober stehen in Thüringen und Sachsen-Anhalt mehr als 50 Veranstaltungen auf dem Programm. Das Angebot der 23. Festivalausgabe reiche von klassischen Konzerten über musikalische Lesungen bis hin zu Puppenspielaufführungen, teilten die Veranstalter mit. Das Festival soll regionalen Künstlern eine Präsentationsplattform geben. Die zentrale Veranstaltung ist für den 30. August in der Magdeburger Pauluskirche geplant. Sie trägt den Titel "Morgenstund‘ ist aller Laster Anfang."

Veranstalter ist der Verein "Grenzgänger", der sich seit 1997 für die Förderung von Kunst in Kirchen einsetzt. Damit sollen vor allem Gotteshäuser auf dem Land als Räume der Begegnung belebt werden. Außerdem setzt sich der Verein für die Erhaltung von Dorfkirchen ein.

