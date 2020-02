Halle (dpa/sa) - Schalttagskinder sind etwas Besonderes. Am vorigen Schalttag am 29. Februar 2016 wurden in Sachsen-Anhalt 43 Kinder geboren, die an diesem Samstag ihren "ersten" Geburtstag feiern können, teilte das Statistische Landesamt am Freitag in Halle mit. An den Schalttagen seit 1992 hatte die Zahl der geborenen Kinder im Land zwischen 30 (2004) und 44 (1996) geschwankt. Insgesamt kamen in dem Zeitraum 124 Mädchen und 147 Jungen an einem 29. Februar zur Welt.

Ist gerade kein Schaltjahr, können diese Kinder sowohl am 28. Februar als auch am 1. März Geburtstag feiern. Offiziell werden Schalttagskinder aber erst am 1. März in Jahren ohne 29. Februar ein Jahr älter. Das sieht das Bürgerliche Gesetzbuch vor, wie das Statistische Bundesamt kürzlich mitteilte.

