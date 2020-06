Thale (dpa/sa) - Wegen eines Feuers in einem schwer zugänglichen Waldstück an der Rosstrappe in Thale (Landkreis Harz) haben die Rettungskräfte auch einen Hubschrauber eingesetzt. Der Brand in der Nähe des beliebten Ausflugsziels war nach Angaben der Polizei aus noch ungeklärter Ursache am Montagnachmittag ausgebrochen. Aufgrund des unwegsamen Geländes in der Mittelgebirgsregion seien alle Löschversuche am Boden gescheitert, sagte ein Sprecher am Dienstag. Verletzt wurde nach Angaben der Behörden niemand. Ob der Brand unter Kontrolle war, blieb zunächst unklar.