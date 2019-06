Bad Schmiedeberg (dpa/sa) - In einem Wald bei Bad Schmiedeberg im Landkreis Wittenberg hat es gebrannt. Die Feuerwehr konnte die Flammen am Donnerstag löschen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Da Zeugen vor dem Ausbruch des Feuers einen Menschen aus dem Wald laufen sahen, werde wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittelt. Zur Größe des Feuers konnte die Polizei keine Angaben machen.

Wegen trockener Böden ist die Waldbrandgefahr derzeit vor allem im Osten Sachsen-Anhalts hoch. Nach Angaben des Landeszentrums Wald im Internet gilt für das Jerichower Land und die Region um Wittenberg die höchste Waldbrandgefahrenstufe 5. In den übrigen Landesteilen gilt Stufe 3 oder 4.

