Salzwedel (dpa/sa) - Seit Montag ist in Salzwedel eine Wanderausstellung "Mittelalterliche Wandmalereien in altmärkischen Kirchen" zu sehen. Insgesamt seien 150 mittelalterliche Wandbilder aus 80 Kirchen im Norden Sachsen-Anhalts in einer Datenbank erfasst worden, hieß es vom Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie. Die Malereien in den Kirchen der Altmark seien in ihrer ungewöhnlichen Vielzahl und gutem Erhaltungszustand einzigartig, sagte Elisabeth Rüber-Schütte vom Landesamt am Montag. "Der Bestand kann jetzt erstmals in seiner Gesamtheit erforscht und katalogartig erschlossen werden", sagte Rüber-Schütte.

Dargestellt seien verschiedene Heilige, biblische Themen, wie die Kreuzigung Christi, das "Jüngste Gericht" sowie biblische Symbole. Ebenso gebe es vielfach eine komplexe Ornamentik und skizzenähnliche Strichzeichnungen mit rätselhaften Aussagen. "Für den Betrachter wird durch die ursprüngliche Farbigkeit und den Bilderreichtum in den Kirchen das Mittelalter erlebbar", sagte Rüber-Schütte. "Vielfalt und zum Teil herausragender Erhaltungszustand der Kirchenbilder sind im europäischen Vergleich einzigartig."

Das Projekt wurde seit Herbst 2018 vom Land, der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland sowie der Kirchlichen Stiftung Kunst- und Kulturgut in der Kirchenprovinz Sachsen mit rund 110 000 Euro gefördert. Die Wanderausstellung soll bis Juni 2021 von Arendsee über Halle (Saale) bis Erfurt an insgesamt zehn Orten gezeigt werden.

Wandmalereien-Projekt