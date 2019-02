Förderstedt (dpa/sa) - Weil er in Sekundenschlaf fiel, ist ein Autofahrer auf der Autobahn 14 im Salzlandkreis in einen Lastwagen gekracht und schwer verletzt worden. Der 24-Jährige und seine ebenfalls schwer verletzte 20 Jahre alte Beifahrerin kamen am Samstagmorgen ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Der Unfall ereignete sich Nahe der Ortschaft Förderstedt in Richtung Dresden. Die Polizei nahm dem Autofahrer den Führerschein ab. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Weitere Details lagen zunächst nicht vor.