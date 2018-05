Sechs Kilometer lang ist die Weinmeile an Saale und Unstrut. Zu Pfingsten können sich Wanderer hier von Winzern das Glas füllen lassen.

Roßbach/Bad Kösen (dpa/sa) - Die Winzer im Anbaugebiet Saale-Unstrut laden zu Pfingsten wieder zur traditionellen Weinmeile ein. Los geht es am Samstag (14.00 Uhr), wie die Organisatoren mitteilten. Entlang einer sechs Kilometer langen Strecke haben Weingüter zwischen dem Weindörfchen Roßbach bei Naumburg und Bad Kösen (Burgenlandkreis) geöffnet. Anliegen ist es, den Saale-Unstrut-Wein noch bekannter zu machen.

Auf der Meile wird bis Sonntag an knapp 40 Stationen Wein aus dem Anbaugebiet und direkt vom Winzer ausgeschenkt. Besucher könnten es sich bei ihrer Wanderung zwischen Reben, bei Musik und Tanz in den Höfen und mit kulinarischen Angeboten gut gehen lassen, wie die Organisatoren mitteilten.

Die Weinmeile gibt es seit 1999. Die Idee wurde von Enthusiasten bei einem Glas Wein geboren. Es gründete sich ein Verein für die Weinmeile. Mittlerweile kommen jährlich zu Pfingsten am Samstag und Sonntag Tausende Besucher und laufen entlang der Weinberge mit Blick auf die historische Kulisse der Domstadt Naumburg und die malerischen Weinberge in Bad Kösen. An Saale und Unstrut werden seit mehr als 1000 Jahren Reben gezogen. Das Anbaugebiet umfasst heute rund 700 Hektar.

Neben der Winzervereinigung Freyburg, dem Landesweingut in Bad Kösen und einigen Privatbetrieben gibt es viele Winzer entlang der beiden Flüsse, die dem Weinbau als Hobby nachgehen. Die Veranstalter empfehlen den Wein- und Wanderfreunden, mit der Bahn anzureisen.

Beteiligte Weingüter an der Saale-Weinmeile 2018