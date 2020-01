Magdeburg (dpa/sa) - Die weißen Löwenbabys aus dem Zoo Magdeburg haben sich in den ersten Lebenswochen gut entwickelt. Am Mittwoch wolle sich ein Tierarzt genauer anschauen, wie es den Drillingen gehe, teilte der Zoo Magdeburg am Montag mit. Bei dem routinemäßigen Gesundheitscheck werde es auch Impfungen geben, hieß es. Löwin Kiara brachte das Trio am 19. November 2019 zur Welt. Es war bereits die vierte Geburt von weißen Löwen im Magdeburger Zoo. Zuletzt waren im Juli 2018 vier weiße Löwenjunge in der Landeshauptstadt geboren worden, davor gab es im April 2016 und Dezember 2016 Nachwuchs.