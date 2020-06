Magdeburg (dpa/sa) - Die Entwicklung der Corona-Pandemie in Sachsen-Anhalt bleibt weiterhin auf niedrigem Niveau. Seit Mittwoch wurden lediglich vier neue Infektionen mit dem Sars-CoV-2-Virus registriert, wie das Sozialministerium am Donnerstag mitteilte (Stand: 10.04 Uhr). Am Tag zuvor waren drei Neuinfektionen gezählt worden. Insgesamt liegt die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen im Land demnach bei 1864 Fällen. Davon wurden bislang 276 Personen im Krankenhaus behandelt. 58 mit dem neuartigen Virus infizierte Patienten sind gestorben. Nach Schätzungen sind bisher 1681 Menschen wieder genesen.

Mitteilung des Sozialministeriums