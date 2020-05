Magdeburg (dpa/sa) - In Sachsen-Anhalt werden weiter nur wenige neue Coronavirus-Infektionen gemeldet. Am Montagmittag waren 1648 Fälle bekannt und damit vier mehr als am Vortag, wie das Sozialministerium in Magdeburg mitteilte. 50 Menschen, bei denen der Erreger Sars-CoV-2 nachgewiesen worden ist, sind bislang gestorben - zwei mehr als noch am Wochenende. Schätzungen zufolge sind inzwischen 1324 Erkrankte wieder genesen.

Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt zu Corona-Zahlen