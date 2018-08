Halle (dpa/sa) - Knapp 750 Menschen haben im vergangenen Jahr in Sachsen-Anhalt eine Ausbildung in der Altenpflege begonnen. Das waren etwa neun Prozent weniger als im Vorjahr, teilte das Statistische Landesamt in Halle am Dienstag mit. In der Gesundheits- und Krankenpflege habe es im Schuljahr 2017/2018 hingegen ein Plus von etwa 7 Prozent gegeben. In diesem Zweig nahmen gut 580 Menschen eine Ausbildung auf.

