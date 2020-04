Magdeburg (dpa/sa) - Halles Oberbürgermeister Bernd Wiegand hat Einzelhändlern, deren Geschäfte die Bedingungen für die Wiederöffnung am Montag nur knapp verfehlen, Ausnahmegenehmigungen in Aussicht gestellt. Entsprechende Genehmigungen könnten bei der Stadt beantragt werden, sagte Wiegand am Samstag auf einer Pressekonferenz. Das gelte etwa für die Begrenzung der Verkaufsfläche.

Laut der am Donnerstag vom Kabinett verabschiedeten Landesverordnung dürfen ab Montag Geschäfte mit einer maximalen Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern wieder öffnen. Dafür gelten strenge Abstands- und Hygieneregeln. Einzelhändler hatten die Lockerung größtenteils begrüßt, einige kritisierten aber die zulässige Höchstgröße der Geschäfte als willkürlich.

Es gebe eine Vielzahl von Sachverhalten, die die Verordnung der Landesregierung nicht regele, sagte Wiegand. "Hier kann man dann Rat suchen und Ausnahmegenehmigungen beantragen." Das gelte auch für Geschäfte, die statt der 800 Quadratmeter etwa 815 Quadratmeter Verkaufsfläche haben. "Wir gucken uns das dann sehr genau an und versuchen dann, die 15 Quadratmeter in irgendeiner Weise nicht in die Verkaufsfläche hinein zu bekommen", sagte Wiegand. Nach Angaben der Landesregierung gilt für die Regelungen die im Miet- oder Pachtvertrag dokumentierte Verkaufsfläche.