Blumen und Kerzen stehen auf dem Marktplatz in Gedenken an die beiden Opfer eines rechtsextremen Angriffs. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa Hendrik Schmidt

Halle (dpa/sa) - Nach Auszählung von 144 der insgesamt 157 Wahlbezirke bei der Oberbürgermeisterwahl in Halle liegt Amtsinhaber Bernd Wiegand (parteilos) klar vorne. Damit vereinte Wiegand zunächst etwa 44 Prozent der Stimmen auf sich, wie am Sonntagabend im Stadthaus mitgeteilt wurde. An zweiter Stelle lag der Linken-Landtagsabgeordnete Hendrik Lange, den neben seiner eigenen Partei auch SPD und Grüne mittragen. Für ihn stimmten zunächst 25 Prozent. An dritter Stelle folgte Andreas Silbersack (FDP), der von den Liberalen und der CDU unterstützt wird. Er kam zunächst auf knapp 23 Prozent.

Um gewählt zu werden, braucht ein Kandidat mehr als die Hälfte aller Stimmen. Gelingt das niemandem, kommt es in zwei Wochen zur Stichwahl. Die Wahl findet nur wenige Tage nach dem rechtsextremen Terroranschlag eines 27-jährigen Deutschen in Halle statt, bei dem zwei Menschen getötet wurden.

Link zu vorläufigen Wahlergebnissen