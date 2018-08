Magdeburg (dpa/sa) - Die Stadt Magdeburg geht wegen der Trockenheit gegen illegale Grillplätze und Falschparker vor. Am vergangenen Wochenende verwies das Ordnungsamt vier Gruppen aus dem Stadtpark, weil sie außerhalb der vorgesehenen Plätze gegrillt hatten. Zudem seien mehr als 70 Falschparker an den Wiesen am Rand des Parks erwischt worden, teilte die Stadt am Dienstag mit. Wegen der Trockenheit besteht die Gefahr, dass die noch heißen Motoren parkender Autos das Gras in Brand setzen. Die Stadt rief zudem dazu auf, auf das Grillen auch auf den öffentlichen Gillwiesen bis zum nächsten ergiebigen Regen zu verzichten.