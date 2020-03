Magdeburg (dpa/sa) - Die Polizei hat auf Sachsen-Anhalts Straßen deutlich mehr Unfälle mit Wildtieren registriert. Voriges Jahr gab es rund 15 100 Zusammenstöße mit Wild, wie das Innenministerium mitteilte. Das waren rund 1000 Fälle beziehungsweise sieben Prozent mehr als noch 2018. Damit führen Wildunfälle zum vierten Mal in Folge die Rangliste der Unfallursachen im Straßenverkehr in Sachsen-Anhalt an. Details und Fakten zu weiteren Unfallschwerpunkten und allgemeinen Entwicklungen will das Innenministerium heute in Magdeburg mitteilen.